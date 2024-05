Florida Panthers starten mit Sieg in New York

NHL: Panthers mit Break zum Auftakt

Die Florida Panthers sind mit einem Auswärtssieg in die Halbfinalserie gegen die New York Rangers gestartet. Im Duell der beiden besten Teams der Eastern Conference setzten sich die Panthers 3:0 durch. Die Gäste gingen im ersten Drittel durch Matthew Tkachuk in Führung. Die Entscheidung fiel in der 57. Minute, als Alexis Lafrenière den Puck ins eigene Tor ablenkte. Davor hatten die heimischen Rangers zahlreiche Chancen auf den Ausgleich liegengelassen, Florida-Keeper Sergei Bobrowsky zog einen starken Abend ein. In der Nacht auf Samstag stehen sich die beiden Teams erneut im Madison Square Garden in New York gegenüber.

Legende: Legten im Madison Square Garden vor Die Florida Panthers. Keystone/AP/Julia Nikhinson

NBA: Dallas legt in Minnesota vor

Die Dallas Mavericks haben das erste Spiel in der Halbfinalserie auswärts gegen die Minnesota Timberwolves gewonnen und sich in den Conference-Finals sofort einen Vorteil verschafft. Das Team um die Stars Luka Doncic und Kyrie Irving holte einen 108:105-Auswärtssieg in Minneapolis. In einer intensiven Partie mit 15 Führungswechseln waren Doncic mit 33 Punkten, 15 davon im Schlussviertel, und Irving mit 30 Zählern die entscheidenden Spieler.