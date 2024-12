Legende: Konnte das Out von Seattle nicht verhindern Der Schweizer Keeper Stefan Frei. imago images/ZUMA Press Wire

MLS: Final zwischen RB New York und Los Angeles

Der Schweizer Torhüter Stefan Frei hat mit Seattle den Einzug in den Final der MLS verpasst. Die Sounders mussten sich im Conference Final Los Angeles Galaxy mit 0:1 geschlagen geben. Das entscheidende Tor erzielte Dejan Joveljic in der 85. Minute. Im Final trifft Los Angeles am 7. Dezember auf RB New York. Das Team aus dem «Big Apple» setzte sich dank eines Treffers von Andres Reyes 1:0 gegen Orlando durch.

NBA: Atlanta siegt, Washington wird verspottet

Die Atlanta Hawks mit Clint Capela feiern beim 107:104 gegen Charlotte den 3. Sieg in Folge. Nachdem die Hornets kurz vor Schluss zum 99:99 ausgeglichen hatten, konnten die Gäste aus Atlanta reagieren und behielten in einer ausgeglichenen Partie knapp die Oberhand. Capela musste sich mit 4 Punkten begnügen, dafür erreichte der Genfer mit 14 Rebounds den besten Wert aller Spieler. Spott und Häme hagelte es derweil für die Wizards, die nach dem 114:124 gegen die Milwaukee Bucks einen «No-Win-November» beklagten. Bei der 14. Pleite in Serie kam der im Wallis aufgewachsene Kyshawn George bloss auf 4 Punkte und 2 Rebounds.