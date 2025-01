Legende: Behauptet sich am Ball Kyshawn George gegen Caleb Martin. Reuters/Bill Streicher

NBA: Wizards finden nicht aus Tief

Die Washington Wizards verloren in der Nacht auf Donnerstag in Philadelphia mit 103:109. Damit kassierten sie ihre 29. Niederlage in 35 NBA-Spielen in dieser Saison und die vierte in Folge. Der Walliser Kyshawn George, der erneut in Washingtons «Starting Five» stand, blieb mit 3 Punkten, 4 Rebounds und 2 Assists unauffällig.

NHL: «Winter Classic» in Florida

Die nordamerikanische Profiliga NHL geht bei ihrem «Winter Classic» neue Wege. Im kommenden Jahr finden zwei Partien unter freiem Himmel im Sonnenstaat Florida statt. Zunächst empfängt am 2. Januar 2026 der aktuelle Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers die New York Rangers im Baseball-Stadion der Miami Marlins. Knapp einen Monat später am 1. Februar treffen Tampa Bay Lightning und die Boston Bruins im Rahmen der NHL Stadium Series in der Spielstätte des Football-Teams Tampa Bay Buccaneers aufeinander.

NBA