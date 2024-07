Legende: In seinem 1. Einsatz für einen NBA-Verein Kyshawn George. USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CONNECT

NBA: George debütiert in der Summer League

Kyshawn George hat im Rahmen der NBA-Saisonvorbereitung in der Summer League sein Debüt für die Washington Wizards gegeben. Bei einem 94:88-Erfolg gegen die Atlanta Hawks in Las Vegas stand der Walliser beinahe 22 Minuten auf dem Parkett und konnte sich 7 Punkte, 5 Assists und 3 Rebounds notieren lassen. Der 20-Jährige war vor 2 Wochen beim NBA-Draft an 24. Stelle von den New York Knicks gezogen und dann sogleich an die Wizards weitergereicht worden.