Legende: Voller Einsatz Bei Kyshawn George. AP Photo/John McDonnell

NBA: George mit nächster Niederlage

Die Washington Wizards haben auch das zweite Spiel der NBA-Saison verloren. Das Team mit dem Schweizer Kyshawn George unterlag den Cleveland Cavaliers zuhause klar mit 116:135. George kam dabei von der Bank, war am Ende aber der am zweithäufigsten eingesetzte Spieler der Wizards. Dabei sammelte er zwei Punkte durch Freiwürfe.

MLB: Dodgers siegen – doch was ist mit Ohtani?

Die Los Angeles Dodgers haben auch das zweite Spiel in der World Series gegen die New York Yankees gewonnen. Dank dem 4:2 erhöhten sie in der Best-of-Seven-Serie auf 2:0. Doch das Team muss um ihren Superstar Shohei Ohtani bangen. Ohtani, der als bester Spieler der Welt gilt, musste verletzt vom Feld. Wie schwer die Schulterverletzung ist, ist nicht bekannt – die Dodgers gaben sich aber zumindest zuversichtlich, dass der Japaner auch im dritten Spiel am Montag auflaufen kann.