Legende: In Bedrängnis Der Schweizer Kyshawn George im Spiel gegen Miami. Keystone/Fernando Llano

NBA: Wizards unterliegen Miami

Die Washington Wizards haben in der NBA im fünften Saisonspiel die dritte Niederlage hinnehmen müssen. Das Team mit dem jungen Schweizer Kyshawn George verlor gegen die Miami Heat 98:118. Rookie George zählte bei den Wizards erneut zur Stammformation. Mit nur zwei erfolgreichen Würfen bei 15 Versuchen war der 20-jährige Walliser aber wenig treffsicher; er musste sich mit sechs Punkten bescheiden. Besser waren Georges Werte in der Verteidigung: 8 Rebounds, 3 Blocks und 1 Steal stehen in seiner Bilanz. Zum Mann des Spiels wurde Miamis Bam Adebayo. Der Olympiasieger von Paris verbuchte 32 Punkte und 14 Rebounds.