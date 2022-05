Legende: Trotz fast aussichtsloser Lage nie aufgegeben Steph Curry und die Warriors gewannen auch das 2. Spiel gegen Dallas. Keystone/JED JACOBSOHN

NBA: Golden State macht 19-Punkte-Rückstand wett

Golden State hat trotz zwischenzeitlich 19 Punkten Rückstand auch das 2. Playoff-Spiel im Halbfinal gegen die Dallas Mavericks gewonnen. Die Warriors gingen beim 126:117-Sieg im letzten Viertel beim Stand von 86:85 erstmals in Führung. Die Mavericks hatten in der 1. Halbzeit alles unter Kontrolle und lagen auch am Ende des 3. Viertels, das die Warriors 25:13 für sich entschieden, noch vorne. Golden State feierte den 200. Playoff-Sieg in der Klub-Geschichte. Nur die L.A. Lakers, Boston, Philadelphia und San Antonio haben diese Marke in der NBA schon erreicht.

Golf: Woods noch dabei, Zalatoris in Führung

Tiger Woods hat bei der 104. PGA Championship den Cut geschafft und ist am Wochenende noch dabei. Im Vergleich zum Auftakt verbesserte sich Woods am Freitag (Ortszeit) im Southern Hills Country Club im US-Bundesstaat Oklahoma um 5 Schläge – nach seiner 69er-Runde steht er nun bei 3 über Par. Die beste Runde des Tages gelang Bubba Watson mit 63 Schlägen. Der Amerikaner Will Zalatoris übernahm mit insgesamt 9 unter Par die Führung und geht mit einem Schlag Vorsprung auf den Chilenen Pereira als Favorit ins Wochenende.