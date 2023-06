Legende: Macht den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere Adrian Griffin. imago images/USA Today Network

NBA: Griffin übernimmt bei den Bucks

Auf der Suche nach einem neuen Headcoach sind die Milwaukee Bucks um Superstar Giannis Antetokounmpo fündig geworden. Wie die NBA-Franchise am Montag bestätigte, tritt Adrian Griffin die Nachfolge des Anfang Mai entlassenen Mike Budenholzer an. Der 48-Jährige kommt vom Ligarivalen Toronto Raptors, bei dem er die vergangenen fünf Spielzeiten als Assistenzcoach tätig war. Für Griffin, 2006 als Spieler Vizemeister mit den Dallas Mavericks, ist es nach 15 Jahren als Assistent die erste Station als Cheftrainer. Quali-Sieger Milwaukee war in der 1. Playoff-Runde mit 1:4 an den Miami Heat gescheitert.