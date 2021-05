Legende: Freude nach Premiere Romain Grosjean imago images

IndyCar: Erste Pole für Romain Grosjean

Der gebürtige Genfer nimmt das IndyCar-Rennen vom Samstagabend (MESZ) in Indianapolis aus der Pole Position in Angriff. Der 35-Jährige aus dem Team Dale Coyne Racing stellte in 1:09:4396 Minuten die Quali-Bestzeit auf. Es ist bei seinem erst 3. IndyCar-Start die erste Pole. «Dieses Gefühl habe ich schon fast vergessen», so Grosjean, der letztmals in der GP2 vor 10 Jahren ein Rennen aus der 1. Startposition in Angriff nahm.

MLS: Wicky-Fehlstart perfekt

Das von Ex-FCB-Coach Raphael Wicky trainierte Chicago Fire gerät schon in der Frühphase der Major League Soccer in Rücklage. Das Team aus Illinois unterlag DC United durch ein frühes Tor mit 0:1 und steht nach 5 Spielen mit 1 Punkt an vorletzter Stelle der Eastern Conference. Derweil wurde bekannt, dass der US-schweizerische Keeper von Seattle, Stefan Frei, wegen einer Knieverletzung 4-6 Wochen ausfällt.

NBA: Sixers gewinnen im Osten

Erstmals seit 20 Jahren schliessen die Philadelphia 76ers die Regular Season wieder als Topteam der Eastern Conference ab. Der von Doc Rivers gecoachte dreifache NBA-Champion kam beim 122:97 gegen Orlando locker zum 48. Saisonsieg im 71. Spiel.