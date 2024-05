Per E-Mail teilen

Legende: Dürften hochkarätigen Zuwachs bekommen Clint Capela und seine Teamkollegen. imago images/Icon Sportswire

NBA: Capelas Hawks gewinnen Draft-Lotterie

Die Atlanta Hawks um Clint Capela haben am Sonntag überraschend den ersten Pick des NBA-Drafts 2024 erhalten. Die Hawks, die die Regular Season auf dem zehnten Platz der Eastern Conference beendeten, hatten nur eine Chance von 3 Prozent, die Lotterie, die in Chicago stattfand, zu gewinnen. Der Draft findet am 26. und 27. Juni statt. Aussichtsreichste Kandidaten, als erste Spieler gewählt zu werden, sind die beiden Franzosen Alexandre Sarr (Perth Wildcats) und Zaccharie Risacher (Bourg-en-Bresse).

NBA: Titelverteidiger Denver siegt erneut auswärts

Die Denver Nuggets haben auch ihr zweites Auswärtsspiel in Folge gewonnen und die Playoff-Viertelfinalserie gegen die Minnesota Timberwolves zum 2:2 ausgeglichen. Verlassen konnte sich Denver nicht nur auf MVP Nikola Jokic, der auf 35 Punkte kam, sondern auch auf Aaron Gordon, der 27 Punkte verbuchte. Auch zwischen den New York Knicks und den Indiana Pacers sind die Spiesse wieder gleich lang: Dank eines deutlichen 121:89 zuhause gelang den Pacers der 2:2-Ausgleich.