Legende: Konnte die nächste Hawks-Niederlage auch nicht verhindern Clint Capela. Paras Griffin/Getty Images

NBA: 7. Saisonpleite für Atlanta

Die Atlanta Hawks haben trotz eines starken Auftritts von Clint Capela zuhause gegen die Chicago Bulls 113:125 verloren, obwohl man lange alles im Griff hatte. Zum über weite Strecken gelungenen Auftritt trug auch Capela das Seine bei. Am Ende hatte der Genfer den Saison-Bestwert von 20 Punkten sowie 9 Rebounds in seiner Bilanz stehen. Die Hawks lagen bis ins 4. Viertel stets vorne. Erst gegen Ende der Partie gaben sie das Zepter noch aus der Hand und bezogen so im 11. Saisonspiel ihre 7. Niederlage.

MLS: Miami bereits ausgeschieden

Miami mit Lionel Messi ist in der MLS überraschend in der ersten Playoff-Runde gescheitert. Die Mannschaft aus Florida verlor die entscheidende 3. Partie gegen Atlanta 2:3. Miami ging in Führung, doch Atlanta sorgte mit 2 Toren noch vor der Pause schnell für den Umschwung. Messi konnte in der 2. Halbzeit per Kopfball (65.) noch ausgleichen, doch auf den 3. Treffer Atlantas hatte auch der achtfache Weltfussballer keine Antwort mehr. Miami hatte in der Hauptrunde mit 74 Punkten einen Ligarekord aufgestellt. Atlanta brachte es dagegen nur auf 40 Punkte und rutschte erst über die Qualifikation in die Playoffs.