Legende: Im Anzug statt im Team-Jersey Clint Capela. Keystone

NBA: Capela fehlt bei Hawks-Sieg

Die Atlanta Hawks sind erfolgreich in die NBA-Saison gestartet. Das Team aus dem Bundesstaat Georgia feierte bei den Chicago Bulls einen klaren 124:104-Sieg. Nicht auf dem Parkett stand Clint Capela, der einzige Schweizer in der besten Basketball-Liga der Welt. Der Genfer Center konnte wegen Achillessehnen-Beschwerden nicht auflaufen.

NBA: Erste Spielverschiebung wegen Corona

Bereits am 2. Spieltag musste in der NBA die erste Partie verschoben werden. Aufgrund von positiven Corona-Befunden bei den Houston Rockets konnte das Heimspiel der Texaner gegen die Oklahoma City Thunder am Mittwoch Ortszeit nicht durchgeführt werden.

NHL: Lightning-Star wohl ganze Saison out

Stürmer Nikita Kutscherow von Stanley-Cup-Champion Tampa Bay Lightning dürfte wohl die gesamte Saison verpassen. Der Russe ist an der Hüfte verletzt und muss sich kommende Woche einer Operation unterziehen. Eine leise Hoffnung besteht, dass Kutscherow für die Playoffs zum Team aus Florida zurückkehrt. Der 27-Jährige war in den letzten Jahren der beste Torschütze bei den Lightning. Die NHL-Saison soll am 13. Januar beginnen.