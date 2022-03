NHL: Hischier bereitet zweimal vor und verliert

Die New Jersey Devils haben im 61. Saisonspiel bereits die 39. Niederlage kassiert. Das Team von der US-Ostküste verlor in Kanada bei den Calgary Flames mit 3:6. Der Schweizer Captain Nico Hischier sammelte beim zwischenzeitlichen 1:1 im ersten und beim 2:2 im zweiten Drittel jeweils einen Assist. Der Walliser Center steht nun bei 40 Skorerpunkten in der laufenden Saison. Für Hischier war es der zweite Einsatz, nachdem er wegen einer Unterkörperverletzung drei Partien verpasst hatte. Calgary entschied die Partie mit drei Treffern zwischen der 28. und 31. Minute.

Legende: Sie essen hartes Brot in der NHL Die New Jersey Devils (mit Jimmy Vesey) mussten abermals unten durch. Imago/Zuma Press/Jeff Mcintosh

NBA: Siegesserie der Hawks gerissen

Nach drei Erfolgen in Serie haben die Atlanta Hawks das Parkett wieder einmal als Verlierer verlassen müssen. Das Team aus Georgia unterlag den Charlotte Hornets auswärts mit 106:116. Nachdem es nach drei Vierteln noch 85:85 gestanden hatte, zogen die Hornets im Schlussabschnitt entscheidend davon. Eine gute Partie zeigte der Schweizer Hawks-Center Clint Capela: Ihm gelangen 17 Punkte und 15 Rebounds.