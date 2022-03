NHL: Hischiers 15. Saisontor hilft Devils nicht

Nico Hischier hat in der NHL seinen 15. Saisontreffer verbucht. Die 30. Niederlage der New Jersey Devils konnte der Schweizer aber nicht verhindern. Hischier traf beim 3:4 gegen die Columbus Blue Jackets zum zwischenzeitlichen 2:3. Er versenkte gegen Ende des 2. Drittels ein Zuspiel von Damon Severson mit einem platzierten Handgelenkschuss. Nino Niederreiter ging mit den Carolina Hurricanes beim 3:4 nach Verlängerung gegen die Detroit Red Wings nach fünf Siegen wieder einmal als Verlierer vom Eis.

Resultate Übersicht NHL Übersicht NHL

MLB: Tarifverhandlungen gescheitert

Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen beginnt die Saison in der Major League Baseball nicht zum geplanten Termin am 31. März. Das sagte Liga-Chef Rob Manfred in Florida, wo sich die Vertreter der Liga und der Spieler in den vergangenen Tagen stundenlang in Verhandlungen gegenübersassen. Mindestens die ersten beiden Spieltage der Saison sind betroffen. Es ist das erste Mal in 27 Jahren, dass die Saison wegen Streitigkeiten der beiden Parteien nicht zum geplanten Termin beginnen kann. Im Streit geht es unter anderem um die Bezahlung von Spielern und die Anzahl Teams in den Playoffs.