Legende: Musste sich Minnesota in Spiel 2 geschlagen geben Alina Müller (rechts) mit Boston United. IMAGO/Icon Sportswire

PWHL: Boston verliert Spiel 2 mit 0:3

Im Playoff-Final der Professional Women's Hockey League hat Boston United den Ausgleich hinnehmen müssen. Das Team mit der Winterthurer Stürmerin Alina Müller verlor das Heimspiel gegen Minnesota 0:3, in der Best-of-5-Serie steht es damit 1:1. Die 26-jährige Schweizerin schoss insgesamt viermal aufs Tor, der erste Treffer in den Playoffs gelang ihr aber nicht. Nun geniesst Minnesota zweimal das Heimrecht. Die nächste Partie steht in der Nacht auf Samstag Schweizer Zeit an.