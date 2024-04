News aus dem US Sport

Legende: Oldie, but Goldie Brooklyns Trendon Watford kann LeBron James nicht blocken. Reuters/USA Today Sports/Vincent Carchietta

NBA: 40-Punkte-Spiel mit 39

LeBron James hat beim 116:104-Sieg der Los Angeles Lakers bei den Brooklyn Nets gross aufgetrumpft. Der 39-Jährige warf 40 Punkte, darunter 9 Dreier (bei 10 Versuchen). Er ist neben Michael Jordan der einzige Spieler der NBA-Geschichte, der dieses Kunststück in diesem Alter mehr als einmal vollbrachte (James nun zweimal, Jordan dreimal). Trotz des Sieges liegen die Lakers nur auf Rang 9 im Westen.

00:45 Video Lakers-Coach: «Haben alle diese Dreier benötigt» Aus Sport-Clip vom 01.04.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

MLS: Shaqiri mit Nebenrolle

Die Chicago Fire haben in der Major League Soccer bei Atlanta United eine diskussionslose 0:3-Niederlage kassiert. Die Schweizer Maren Haile-Selassie und Allan Arigoni standen in der Startaufstellung, ganz im Gegensatz zu Xherdan Shaqiri. Der Nati-Torschütze vom letzten Dienstag wurde in der 80. Minute eingewechselt. Er erlebte das 0:2 und das 0:3 durch Jamal Thiaré (64./95.) auf dem Rasen mit.