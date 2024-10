NHL: Winnipeg gewinnt hoch

Die Winnipeg Jets haben auch ihr viertes Spiel in der noch jungen NHL-Saison für sich entschieden. Zuhause fertigten die Kanadier die San Jose Sharks gleich mit 8:3 ab. Nino Niederreiter konnte sich nicht in die Skorerliste eintragen. Dafür brillierten andere: Cole Perfetti gelangen zwei Tore und zwei Assists, Nikolaj Ehlers zwei Treffer und eine Vorlage. Die makellosen Jets führen die Central Division mit 8 Punkten aus 4 Spielen an. In der Nacht auf Sonntag ebenfalls erfolgreich waren Carolina (4:1 gegen Pittsburgh) und erstmals auch Colorado (4:3 n.V. gegen Anaheim).