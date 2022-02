NHL: Josi doch wieder ein «All-Star»

Roman Josi tritt zum vierten Mal beim All-Star-Game an. Der Berner Verteidiger der Nashville Predators, der zunächst nicht zu den Auserwählten für das Spiel am 5. Februar in Las Vegas gehört hat, rückt für den verletzten Nathan MacKinnon im Aufgebot der Central Division nach. Mit Timo Meier tritt ein zweiter Schweizer beim All-Star-Game an, an dem je 11 gewählte Spieler der 4 Divisionen teilnehmen.

NHL: Fiala im Flow – Schweizer Duell an Niederreiter

In der NHL ist derzeit kein Spieler zuverlässiger als Kevin Fiala. Der Ostschweizer steuerte beim 4:3-Auswärtssieg der Minnesota Wild bei den New York Islanders das zwischenzeitliche 3:1 bei. Damit punktete Fiala (12 Tore/20 Assists) im 11. Spiel in Folge. Einerseits ist es die längste aktuelle Serie der Liga, andererseits fehlt Fiala nur noch eine weitere Partie mit Skorerpunkt, um Mikael Granlunds Franchise-Rekord zu egalisieren.

Fialas Assist nach schönem Forechecking

Nino Niederreiter feierte einen Heimsieg mit Carolina. Die Hurricanes setzten sich gegen Timo Meier und die San Jose Sharks 2:1 durch. Die beiden Schweizer blieben ohne Skorerpunkt. Während die «Canes», Leader der Metropolitian Division, mit dem 4. Sieg in Serie in formidabler Form sind, kassierten die Sharks bereits die 4. Niederlage in den letzten 5 Partien.

NBA: Nummer 7 für Capela und Co.

Die Atlanta Hawks befinden sich weiterhin im Hoch und feiern den 7. Sieg in Folge. Am Sonntagabend Schweizer Zeit besiegte die Mannschaft mit dem Genfer Clint Capela (15 Punkte/9 Rebounds) die Los Angeles Lakers 129:121. Der Gastgeber aus dem Bundesstaat Georgia schaffte im letzten Viertel, in dem Capela nicht mehr zum Einsatz kam, mit dem Skore von 38:20 die Wende. Der Genfer stand 24 Minuten lang auf dem Feld, musste aber eine Differenz von minus 11 hinnehmen.