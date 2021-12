NHL: Siegesserie von Nashville hält an

Nashville gehört in der NHL zu den Teams der Stunde. Die Predators rangen die New York Rangers in der Nacht auf Montag auswärts mit 1:0 nieder und feierten den 5. Sieg de suite. Matchwinner für die «Preds» war Goalie Juuse Saros, der ein perfektes Spiel ablieferte (32 Paraden). Das einzige Tor erzielte Rookie Philip Tomasino in der 22. Minute. Roman Josi erhielt bei Nashville einmal mehr am meisten Eiszeit (21:34 Minuten), der Berner Verteidiger blieb aber ohne Skorerpunkt. Für Minnesotas Kevin Fiala (4:6 gegen Vegas) und Carolinas Nino Niederreiter (1:2 gegen Vancouver) setzte es Niederlagen ab.

Resultate NHL NHL

NFL: Brady stellt neuen Pass-Rekord auf

Buccaneers-Quarterback Tom Brady übertraf beim packenden 33:27 nach Verlängerung gegen die Buffalo Bills die Bestmarke von 7142 erfolgreichen Pässen des früheren Saints-Quarterbacks Drew Brees. Brady musste um den Sieg allerdings zittern, nachdem die Bills in der zweiten Hälfte einen 21-Punkte-Rückstand aufgeholt hatten. In der Verlängerung lief Breshad Perriman nach einem 58-Yard-Pass von Brady in die Endzone, es war der 700. Touchdown-Pass in der Karriere des 44-Jährigen.