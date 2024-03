Legende: Gratuliert seinem Goalie zum Shutout Nino Niederreiter (Mitte). imago images/USA TODAY Network

NHL: Niederreiter und Fiala bei Siegen ohne Punkte

Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter und die L.A. Kings mit Kevin Fiala haben in der NHL am Freitag ihre Plätze unter den Top 8 der Western Conference gefestigt. Winnipeg überrollte Anaheim mit 6:0, während Los Angeles Philipp Kurashevs Blackhawks 5:0 besiegte. Winnipeg erzwang die Entscheidung vor allem dank eines Doppelpacks von Tyler Toffoli. Niederreiter blieb wie schon in den vier Spielen zuvor ohne Skorerpunkt. Die Kings entschieden das Spiel gegen Chicago dank eines Doppelpacks des Slowenen Anze Kopitar für sich. Kevin Fiala konnte sich zum dritten Mal in Folge nicht in die Skorerpunkte eintragen lassen.

NBA: Capela mit 4. Double-Double in Serie

Atlanta hat in der NBA die dritte Niederlage in Folge kassiert. Clint Capela und seine Teamkollegen unterlagen den Utah Jazz knapp 122:124. Clint Capela in Diensten der Hawks muss sich indes nichts vorwerfen. Der Genfer erzielte sein viertes Double-Double in Folge, indem er 10 Punkte und 15 Rebounds (davon 7 in der Offensive) sammelte. In 32 Minuten Spielzeit erzielte er zudem vier Assists und bockte zwei Mal.