MLB: Die Zeit wird knapp

Eine komplette Baseball-Saison wird immer unrealistischer. Wie die Major League Baseball (MLB) am Mittwoch mitteilte, müsse bis spätestens am kommenden Montag eine Einigung gefunden werden. Sonst könne die Saison nicht wie geplant am 31. März beginnen. «Eine Deadline ist eine Deadline. Verpasste Spiele sind verpasste Spiele», sagte ein MLB-Sprecher. Die Spielergewerkschaft entgegnete, dass verschobene Partien sehr wohl nachgeholt werden könnten. In den Verhandlungen zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft wurden in den letzten 3 Tagen kaum Fortschritte erzielt.

NHL: Assist für Moser

Der Bieler Verteidiger Janis Moser hat in der NHL mit den Arizona Coyotes seinen 9. Skorerpunkt gesammelt. Bei der 2:3-Heimniederlage gegen die Los Angeles Kings war der 21-Jährige im 2. Drittel mit einem Assist am 1:0 beteiligt. Moser steht inzwischen bei 24 Einsätzen beim schlechtesten Team der Liga.

NHL: Josi macht Familien-Shooting

Vor 5 Monaten gewann Roman Josi als 1. Schweizer die Norris Trophy für den besten Verteidiger der NHL. Nun liess sich der Nashville-Captain erstmals gemeinsam mit seinen Eltern mit dem Pokal ablichten: