Kurashev muss in die AHL

Legende: AHL statt NHL Philipp Kurashev. Keystone

NHL: Kurashev muss eine Liga tiefer spielen

Philipp Kurashev muss die Saison in der AHL fortsetzen. Die Chicago Blackhawks haben den Schweizer Stürmer ins Farmteam Rockford IceHogs abgeschoben. Der 22-Jährige kam in den bislang 21 Spielen dieser Saison 19 Mal zum Einsatz und liess sich 5 Assists gutschreiben. Kurashev hatte in der vergangenen Meisterschaft den Durchbruch geschafft und 54 NHL-Spiele absolviert.