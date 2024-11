Legende: Fraglich, ob sie je wieder zusammen auf dem Court stehen Bronny James und sein Vater LeBron. imago images/UPI Photo/AAron Josefczyk

NBA: LeBron und Bronny James vorerst getrennt

Das bislang einzige Vater-Sohn-Duo in der US-amerikanischen Basketball-Profiliga NBA ist vorerst Geschichte: Bronny James, Sohn von Superstar LeBron James, wird künftig wie angekündigt für das Entwicklungsteam der Los Angeles Lakers, die South Bay Lakers, spielen. Die zweite Mannschaft der Kalifornier startet am Wochenende in die neue Saison der G-League. Laut ESPN soll der 20-Jährige Bronny James nur Heimspiele seiner neuen Mannschaft bestreiten. Der Sohn des viermaligen NBA-Champions LeBron James hatte mit seinem Vater Ende Oktober Geschichte geschrieben, als beide gemeinsam für die Lakers beim Sieg gegen Minnesota auf dem NBA-Court standen. In drei Spielen in der NBA kam Bronny James seitdem auf 13 Minuten Spielzeit.

NBA: Bucks beenden Pleiten-Serie

Giannis Antetokounmpo und Damian Lillard haben die Niederlagen-Serie der Milwaukee Bucks beendet. Beim 123:100 gegen die Utah Jazz kam das Duo zusammen auf 65 Punkte. Die Bucks hatten zuvor sechs Partien in Serie verloren – der Erfolg war erst der zweite Saisonsieg im achten Spiel für den Meister von vor drei Jahren.