Basketball: LeBron überflügelt Abdul-Jabbar

LeBron James ist der erfolgreichste Werfer der NBA-Geschichte und hat in Spielen der Qualifikation und Playoffs mehr Punkte erzielt als jeder andere. Bei der 115:117-Niederlage der Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors überholte der 37-Jährige am Samstag Kareem Abdul-Jabbar, der in seiner Karriere auf 44'149 Punkte gekommen war. James hat diese Marke nun um acht Punkte übertroffen. In der prestigeträchtigeren Kategorie «Punkte in der Regular Season» führt der von 1969 bis 1989 aktive Abdul-Jabbar noch mit 1861 Zählern Vorsprung auf James.