Legende: Matchwinner mit zwei Toren William Nylander. imago images/USA Today Network/Dan Hamilton

NHL: Toronto gleicht gegen Boston aus

Für die Boston Bruins könnte sich die Geschichte in den NHL-Playoffs wiederholen. Dem letztjährigen Favoriten auf den Gewinn des Stanley Cup droht gegen die Toronto Maple Leafs nach einer 3:1-Führung das Aus in den Achtelfinals. Toronto gewann Spiel 6 zuhause mit 2:1 und glich in der Best-of-7-Serie zum 3:3 aus. William Nylander erzielte beide Tore für die Gastgeber. Die Bruins schafften erst eine Sekunde vor Schluss den Anschlusstreffer. 2023 hatten die Bruins eine 3:1-Führung mit drei Niederlagen in Serie gegen die Florida Panthers noch verspielt.

NBA: Philadelphia und Milwaukee out

Die New York Knicks und die Indiana Pacers sind als 5. und 6. Team in die Viertelfinals der NBA-Playoffs eingezogen. Die Knicks bezwangen die Philadelphia 76ers um Joel Embiid im 6. Spiel auswärts 118:115, die Pacers setzten sich zuhause gegen die Milwaukee Bucks 120:98 durch und entschieden die Best-of-7-Serie ebenfalls mit 4:2 für sich. Für Indiana ist es der erste Erfolg in den Playoffs seit 10 Jahren. Milwaukee wurde unter anderem zum Verhängnis, dass Starspieler Giannis Antetokounmpo auch das 6. Playoff-Spiel verletzt verpasste.