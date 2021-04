NHL: Sharks im Schuss

Die San Jose Sharks scheinen in der NHL langsam in Fahrt zu kommen. Das Team aus Kalifornien, das in der West Division nur den drittletzten Platz belegt, feierte beim 3:0 bei den L.A. Kings den 3. Sieg in Serie. Während Goalie Martin Jones 30 Paraden zeigte, erzielte Timo Meier seinen 7. Saisontreffer. Der Appenzeller Stürmer versenkte die Scheibe kurz vor Spielmitte zum 2:0 im Netz.

NBA: Capela in der Defensive eine Bank

Nach seiner Gala-Vorstellung gegen die San Antonio Spurs mit unter anderem 28 Punkten, 17 Rebounds und 10 von 10 verwandelten Freiwürfen hat Clint Capela erneut überzeugt. Beim 126:103-Auswärtssieg bei den New Orleans Pelicans gelang dem Genfer Center abermals ein Double-Double (14 Punkte und 10 Rebounds). Daneben blockte Capela nicht weniger als 6 Würfe der Pelicans. Mehr Blocks verzeichnete Capela in dieser Saison bloss einmal.

NBA: Warriors werden vorgeführt

Eine deftige Klatsche setzte es für Golden State ab. Die Warriors verloren in Toronto mit 77:130. Mit 53 Punkten Unterschied hatten die Kalifornier letztmals vor knapp 50 Jahren verloren. «Wir wurden zerstört. Es war erniedrigend», sagte Coach Steve Kerr zum Spiel.