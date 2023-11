News aus dem US Sport

Legende: Persönliche Erfolgserlebnisse, aber trotzdem verloren Janis Moser (Archivbild). imago images/USA Today Network

NHL: Moser mit zwei Assists bei Niederlage

Janis Moser sammelte beim 3:4 n.V. seiner Arizona Coyotes gegen die Anaheim Ducks zwei Assistpunkte. Nach frühem 0:2-Rückstand glich Arizona noch im ersten Drittel aus, wobei der letzte Pass beide Male vom Schweizer Verteidiger kam. Damit verdoppelte Moser seine bisherige Ausbeute an Skorerpunkten. Obwohl die Coyotes im Mitteldrittel sogar in Führung gingen, reichte es nicht für den fünften Saisonsieg. In der Verlängerung sicherte Troy Terry den Ducks mit seinem dritten Treffer des Spiels den Sieg.

00:13 Video Flinke Hände: Crouse veredelt Mosers Pass zum 1:2 Aus Sport-Clip vom 02.11.2023. abspielen. Laufzeit 13 Sekunden.

NBA: Capela mit Hawks erneut erfolgreich

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt haben die Atlanta Hawks den dritten Sieg in Folge geholt. Das Team mit dem Genfer Clint Capela gewann gegen die Washington Wizards 130:121. Im vorerst ausgeglichenen Spiel setzte sich das Heimteam unmittelbar nach der Halbzeit ab und erspielte sich einen Vorsprung von zeitweise über 20 Punkten. Capela, der auf gut 20 Minuten Einsatzzeit kam, steuerte zum Erfolg zehn Punkte und elf Rebounds bei: sein viertes Double-Double im fünften Saisonspiel.