Legende: Stand erneut unter viel Beschuss Arizona-Goalie Karel Vejmelka. Keystone/AP Photo/Rick Scuteri

NHL: Arizona auf verlorenem Posten

Die Arizona Coyotes von Janis Moser können die Playoffs wahrscheinlich abschreiben. Sie mussten am Freitag beim 1:5 gegen die Carolina Hurricanes ihre 8. Niederlage in Folge hinnehmen. Arizona, das zuletzt am 22. Januar gewonnen hatte, liegt nun mit 50 Punkten aus 53 Spielen nur noch auf Platz 13 der Western Conference. 10 Punkte fehlen zum 8. Rang. In der Nacht auf Samstag kassierte das Team bereits nach 16 Sekunden den 1. Gegentreffer, das 2:0 fiel in der 5. Minute. Moser stand – obwohl er bei Arizona am drittmeisten Eiszeit erhielt – bei keinem der 5 Gegentreffer auf dem Eis.