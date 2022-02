Legende: Es läuft momentan nicht Die Predators unterliegen auch den Capitals. Keystone

NHL: Predators im Tief

Nashville ist zum 3. Mal in Serie als Verlierer vom Eis gegangen. Gegen Washington setzte es für das Team von Roman Josi, der zum zwischenzeitlichen 1:1 nach 43 Minuten den Assist gab, eine 1:4-Niederlage ab. Matchwinner für die Capitals war Alexander Owetschkin mit seinen Saisontreffern 30 und 31. Damit erreichte der Russe zum 16. Mal in der NHL-Qualifikation mindestens 30 Tore. Einzig Mike Gartner (17) liegt in dieser Statistik noch vor Owetschkin. Auch Nico Hischier und Jonas Siegenthaler mussten eine Pleite hinnehmen. Ihre New Jersey Devils unterlagen zuhause Tampa Bay 3:6.

Derweil schrieb Sidney Crosby Geschichte: Der Stürmer erzielte beim 5:4-Sieg n.V. seiner Pittsburgh Penguins über Philadelphia sein 500. Tor in der NHL.

NBA: Young führt Hawks zum Sieg

Die Atlanta Hawks haben das Heimspiel gegen Cleveland 124:116 gewonnen. Nach zuletzt 4 Niederlagen in 5 Partien war der Sieg gegen den Tabellenvierten der Eastern Conference auch gut für das Selbstvertrauen. Bei den Hawks kam Trae Young auf 41 Punkte. Der Genfer Clint Capela blieb bei Atlantas 27. Saisonsieg (in 57 Matches) mit 5 Punkten und 7 Rebounds eher diskret.