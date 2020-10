Legende: Der neue Chef und sein Vorgänger Doc Rivers (links) musste bei den L.A. Clippers gehen, Tyronn Lue (rechts) übernimmt. imago images

Basketball: Lue beerbt Rivers

Tyronn Lue wird bei den Los Angeles Clippers Cheftrainer und Nachfolger von Doc Rivers. Das NBA-Team aus Kalifornien hatte sich nach dem enttäuschenden Aus im Playoff-Viertelfinal nach 7 Jahren von Rivers getrennt. Lue war einer seiner Assistenten. Zuvor hatte Lue für die Cleveland Cavaliers gearbeitet und dort 2016 mit Superstar LeBron James den ersten NBA-Titel der Cavaliers geholt. Mit dem Clippers-Stadtrivalen Los Angeles Lakers war er zudem als Spieler zweimal Champion.

Baseball: Dodgers gewinnen Spiel 1

Die Los Angeles Dodgers haben in der Major League Baseball zum Auftakt der World Series einen Sieg eingefahren. Der Favorit um Star-Pitcher Clayton Kershaw gewann in der Nacht auf Mittwoch die 1. Partie gegen die Tampa Bay Rays 8:3. Das Spiel 2 in der Best-of-7-Serie steht bereits in der Nacht auf Donnerstag an. Der Final um die Baseball-Krone in Nordamerika findet wegen der Corona-Pandemie auf dem Globe Life Field in Arlington (Texas) statt, 11'500 Zuschauer sind zugelassen.