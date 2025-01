Per E-Mail teilen

Legende: Bezahlen in der NBA weiterhin Lehrgeld Die Washington Wizards und Kyshawn George, hier im Duell mit Superstar LeBron James. Keystone/AP Photo/Paul Romero Jr

NBA: Wizards müssen weiter unten durch

Die Washington Wizards kommen in der NBA weiterhin nicht vom Fleck. Das Team mit dem Walliser Kyshawn George bezog mit dem 88:111 bei den Los Angeles Lakers die elfte Niederlage am Stück. Im zweiten Viertel kamen die Gäste noch einmal bis auf drei Punkte heran, danach übernahmen die Lakers definitiv das Zepter und bauten den Vorsprung kontinuierlich aus. George gelangen acht Punkte, zwei Rebounds und fünf Assists. Mit lediglich sechs Siegen in 42 Spielen bleiben die Wizards mit deutlichem Abstand das Schlusslicht der Liga.

NBA