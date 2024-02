News aus dem US Sport

Legende: Unter den Gratulanten Nino Niederreiter (2.v.l.) klatscht mit Torschütze Nikolaj Ehlers ab Imago / USA TODAY NETWORK

NHL: Jets schlagen Blackhawks

Nino Niederreiter bleibt mit den Winnipeg Jets dank einem 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen das Schlusslicht Chicago Blackhawks auf Playoff-Kurs. Die Jets mussten sich den fünften Sieg in den letzten sechs Spielen hart erarbeiten. 43 Sekunden vor Schluss glich Chicago zum 2:2 aus, nachdem der Däne Nikolaj Ehlers, der Sohn von Visps Coach Heinz Ehlers, die Kanadier 2:0 in Führung gebracht hatte. In der Verlängerung fiel die Entscheidung durch Kyle Connor dann bereits nach 25 Sekunden. Niederreiter und Chicagos Kurashev blieben ohne Skorerpunkt.

NBA: Misslungenes Comeback für Capela

Die Atlanta Hawks haben gegen das schlechter eingestufte Toronto eine ärgerliche Heimniederlage einstecken müssen. Das Team des Schweizers Clint Capela, der nach knapp drei Wochen Absenz wegen einer Hüftverletzung sein Comeback gab, unterlagen den Toronto Raptors zuhause 121:123. Capela blieb mit fünf Punkten, sieben Rebounds und einer Minus-4-Bilanz diskret. Atlanta belegt nach der dritten Niederlage in Folge als 10. die letzte Position, die noch zum Einzug in das Play-In um die letzten beiden Playoff-Plätze berechtigt.