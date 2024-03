Legende: Durften sich freuen Nino Niederreiter (2.v.r.) und seine Jets-Mitspieler bejubeln den Treffer zum 2:0. Keystone/AP Photo/John Froschauer

NHL: Niederreiter und Moser mit je einer Vorlage

Drei Tage nach der bitteren Heimniederlage ist Nino Niederreiter und den Winnipeg Jets dank einem 3:0-Sieg auswärts gegen die Seattle Kraken die Revanche gelungen. Die Gäste aus Kanada mussten sich allerdings bis in die 48. Minute gedulden, ehe ein Puck im Netz landete. Nach Mark Scheifeles Führungstreffer erhöhte Adam Lowry 4 Minuten später auf 2:0, wobei Niederreiter einen Assistpunkt holte. Damit sammelte der 31-jährige Bündner zum 4. Mal in Folge mindestens einen Skorerpunkt. Einen Punkt holte sich auch Janis Moser. Beim 4:0-Heimerfolg der Arizona Coyotes über die Detroit Red Wings gab der Bieler Verteidiger den Assist zum 3. Tor.

NBA: Atlanta schlägt Memphis

Atlanta hat in der NBA den 3. Sieg in Folge gefeiert. Clint Capela und die Hawks gewannen in Memphis mit 99:92. Der Genfer realisierte 15 Punkte sowie 11 Rebounds und durfte sich über sein 11. Double Double in dieser Saison freuen. Dank dem Sieg konnten die Hawks ihren 10. Platz in der Eastern Conference weiter festigen. Atlanta hat 4 Siege mehr als Brooklyn (11.) und deren 6 mehr als Toronto (12.).