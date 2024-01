Legende: Grund zur Freude Nino Niederreiter (r.) und seine Teamkollegen bejubeln den Treffer zum 3:1. imago images/USA TODAY Network

NHL: Jets und Devils weiter im Hoch

Nino Niederreiter befindet sich in der NHL mit Winnipeg derzeit im Hoch. Beim 3:1-Erfolg gegen Anaheim feierten die Kanadier den 5. Sieg in Serie, punkteten gar zum 11. Mal in Folge. Niederreiter legte in der 54. Minute das 3. Tor durch Cole Perfetti auf. Für den Churer Stürmer war es die 11. Vorlage in dieser Saison. Seinen 7. Assist verbuchen konnte Jonas Siegenthaler beim 4:2-Erfolg von New Jersey gegen Chicago mit Philipp Kurashev. Beim 5. Sieg in den letzten 6 Spielen blieb Nico Hischier für einmal ohne Punkt. Timo Meier verpasste aufgrund einer Verletzung die 2. Partie in Folge. Der Appenzeller wartet noch auf seinen ersten Einsatz im neuen Jahr.

NHL Resultate und Tabellen Resultate und Tabellen

NBA: Capela mit klarer Niederlage

Für die Atlanta Hawks und Clint Capela setzte es in der Nacht auf Samstag in der NBA eine deutliche Niederlage ab. Das Team aus Georgia bleibt beim 116:150 gegen die Indiana Pacers chancenlos. Nur ganz zu Beginn lagen die Hawks phasenweise in Front, danach übernahmen die Pacers auf dem Weg zu ihrem 6. Sieg in Serie immer mehr das Spieldiktat. Der Genfer Capela zeigte mit 9 Punkten und 7 Rebounds in knapp 20 Minuten auf dem Parkett einen diskreten Auftritt.