Legende: Durfte sich über einen Sieg freuen Der Schweizer Jets-Stürmer Nino Niederreiter. imago images/Imagn Images

NHL: Winnipeg mit 4. Sieg in Folge

Die Winnipeg Jets mit dem Schweizer Nino Niederreiter haben sich in der NHL zuhause mit 3:0 gegen die Nashville Predators durchgesetzt. Für das Team aus Kanada war es der 4. Sieg in Folge. Dylan DeMelo brachte das Heimteam im 1. Drittel in Führung. Gabriel Vilardi sorgte im Schlussabschnitt mit einem Doppelschlag innert 62 Sekunden in Überzahl für klare Verhältnisse. Die Jets sind nunmehr wieder, mit 2 Spielen mehr als die 2 Punkte zurückliegenden Vegas Golden Knights, die Nummer 1 der Liga. Die Predators sitzen als Nummer 30 im Tabellenkeller fest.

NBA: George verliert mit Wizards

Die Washington Wizards mit dem Schweizer Kyshawn George haben in der NBA eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Das Team aus der Hauptstadt verlor zuhause gegen die New York Knicks 106:126. Das klare Verdikt widerspiegelt den Verlauf der Partie nicht ganz. In den ersten 3 Vierteln vermochten die Wizards das Geschehen offenzuhalten. Die Knicks schufen die klare Differenz erst im 4. Abschnitt. George kam bei der 25. Niederlage seines Teams im 30. Spiel auf 4 Punkte und 5 Rebounds.

