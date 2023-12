Legende: Detroit musste einstecken Gegen Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets. Keystone/John Woods/The Canadian Press via AP

NHL: Nächster Erfolg für Winnipeg

Die Winnipeg Jets bleiben in der Erfolgsspur: Das Team mit Nino Niederreiter schlug die Detroit Red Wings mit 5:2. Die Entscheidung in der heimischen Arena führten die Jets im 2. Drittel herbei, in dem sie vom 1:1 auf 4:1 davonzogen. Das Team aus der kanadischen Provinz Manitoba errang damit den 7. Sieg aus den letzten 9 Spielen. Niederreiter ging betreffend Skorerpunkten leer aus. In der Central Division sind die Jets punktemässig nunmehr die Nummer 1 und im Westen die Nummer 3. Leer gingen die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala aus. Nach 2 Siegen verlor der Klub das Heimspiel gegen die Seattle Kraken 1:2.

NBA: Hawks gewinnen bei Capelas einstigem Team

Die Atlanta Hawks mit Clint Capela sind zum 2. Sieg in Folge gekommen. Das Team aus Georgia gewann bei den Houston Rockets 134:127. Capela steuerte 15 Punkte und 9 Rebounds bei. Bilanzmässig haben die Hawks trotz des Erfolgs weiter Aufholbedarf. Die nunmehr 12 Siege stehen 15 Niederlagen gegenüber. Für Capela sind Spiele gegen die Rockets immer etwas Besonderes: Im Team aus Houston hatte er vor 9 Jahren in der NBA debütiert und vor seinem Wechsel nach Atlanta während fünfeinhalb Saisons gespielt.