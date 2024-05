Legende: Matchwinner in der Verlängerung Floridas Sam Reinhart. imago images / USA Today Network

NHL: Panthers jubeln in der Verlängerung

Im Playoff-Halbfinal der NHL zwischen den Florida Panthers und den New York Rangers steht es nach vier Spielen 2:2. Die Panthers schafften in der Nacht auf Mittwoch mit einem 3:2 n.V. den Ausgleich. Zum dritten Mal fiel die Entscheidung in der Best-of-7-Serie zwischen dem Dritten und dem Ersten der Eastern Conference erst in der Overtime. Sam Reinhart traf in der 62. Minute im Powerplay. Spiel 5 findet in der Nacht auf Freitag in New York statt.

NBA: Dallas noch nicht im Final

Die Minnesota Timberwolves haben den ersten Matchball im Playoff-Halbfinal der NBA gegen die Dallas Mavericks abgewehrt. Nach dem 105:100-Auswärtssieg steht es in der Best-of-7-Serie nur noch 1:3. Die Wolves konnten sich in der entscheidenden Phase der Partie auf Karl-Anthony Towns verlassen, der 20 seiner 25 Punkte in der zweiten Halbzeit erzielte. Bei Dallas stach Luka Doncic trotz ungenügender Quote aus der Distanz mit einem Triple Double (28 Punkte, 15 Rebounds, 10 Assists) heraus. Spiel 5 findet in der Nacht auf Freitag statt. Der Sieger des Duells trifft im Final auf die Boston Celtics.