Legende: «Not in my house» Clint Capela räumt unter dem Korb auf. Keystone/John Bazemore

NBA: Detroits Horror-Serie geht weiter

Die Detroit Pistons verloren in der Nacht auf Dienstag bei den Atlanta Hawks mit 124:130. Diese Niederlage als Überraschung zu bezeichnen wäre etwas weit hergeholt. Denn: Für das Team aus dem Bundesstaat Michigan war es bereits die 24. (!) Pleite in Folge. Hatten die Pistons von den ersten drei Saisonspielen noch deren zwei gewonnen, folgten seither nur noch Niederlagen. Damit nähert sich Detroit immer mehr der längsten Niederlagen-Serie in einer einzelnen NBA-Saison. Diese steht bei 26 Partien und wird gehalten von den Cleveland Cavaliers (2010/11) und den Philadelphia 76ers (2013/14). Der Genfer Hawks-Center Clint Capela überzeugte mit 17 Punkten und 15 Rebounds in 28 Minuten Spielzeit.

NHL: Niederreiter verliert mit Winnipeg

Nach zuletzt zwei Siegen mussten die Winnipeg Jets wieder als Verlierer vom Eis. Das Team mit dem Churer Nino Niederreiter unterlag im kanadischen Duell den Montreal Canadiens zu Hause in der Overtime mit 2:3. Das entscheidende dritte Gegentor kassierten die Jets, die zuvor ein 0:2 aufgeholt hatten, in Unterzahl. Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt.