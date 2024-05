NHL: Rangers legen erstmals vor

Die New York Rangers führen erstmals in der NHL-Halbfinalserie gegen die Florida Panthers. Sie gewannen Spiel 3 auswärts mit 5:4 n.V. Alex Wennberg entschied die Partie in der 66. Minute. Der 29-jährige Schwede war erst vor zwei Monaten von den Seattle Kraken zu den Rangers gestossen. In der regulären Spielzeit hatten Alexis Lafreniere und Barclay Goodrow mit je 2 Toren brilliert. Bei Florida traf Sam Reinhart doppelt. Spiel 4 steigt in der Nacht auf Mittwoch erneut in Sunrise.

Legende: Wieder auf Kurs Das beste Team der Regular Season bejubelt den Siegtreffer von Alex Wennberg (Nummer 91). Imago/USA Today Network

NBA: Dallas vor Final-Einzug

Die Dallas Mavericks sind nur noch einen Sieg vom Einzug in den Playoff-Final der NBA entfernt. Die von Luka Doncic und Kyrie Irving (jeweils 33 Punkte) angeführten Texaner schlugen die Minnesota Timberwolves zuhause 116:107 und führen in der Best-of-7-Serie 3:0. Bereits im 4. Spiel in der Nacht auf Mittwoch können die Mavericks die Entscheidung herbeiführen. Auch im Osten scheint der Fall klar zu sein: Die Boston Celtics führen gegen die Indiana Pacers ebenfalls 3:0.