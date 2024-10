Legende: In der Verteidigung gefordert Kyshawn George versucht Zaccharie Risacher am Wurf zu hindern. Reuters/USA Today

NBA: George und Washington gewinnen erstmals

Das 1. Schweizer Duell in der laufenden NBA-Saison ist an Kyshawn George gegangen. Die Washington Wizards bezwangen die Atlanta Hawks mit Clint Capela 121:119. Die Wizards errangen nach 2 Niederlagen ihren 1. Sieg in dieser Saison, die Hawks mussten nach den gewonnenen ersten 2 Partien zum 2. Mal binnen 24 Stunden als Verlierer vom Parkett. In den persönlichen Bilanzen hatte Capela im Vergleich mit George die Nase vorn. Der Genfer liess sich als zweitbester Werfer seines Teams 16 Punkte und 4 Rebounds gutschreiben. Der Walliser musste sich mit 3 Punkten und 2 Rebounds bescheiden.

MLB: Dodgers stehen vor dem Titelgewinn

Die Los Angeles Dodgers haben nach dem 3. Sieg in der World Series die Baseball-Krone dicht vor Augen. Durch das 4:2 bei den New York Yankees erhöhten die Kalifornier in der Finalserie der Major League Baseball auf 3:0. Schon in der Nacht auf Mittwoch können die Dodgers im Yankee Stadium ihren 1. Titelgewinn seit 2020 perfekt machen. Den Yankees droht erstmals seit 1976 ein 0:4 in der World Series. Einen solchen «Sweep» in einer Finalserie hatten letztmals die San Francisco Giants 2012 gegen Detroit geschafft.