News aus dem US Sport

Legende: 2 Spiele, 1 Punkt Xherdan Shaqiris Chicago Fire sind in der MLS bereits wieder in Rücklage. Imago/USA Today Network

MLS: Chicago-Pleite trotz Shaqiri-Tor

Die Chicago Fire mit den Schweizern Xherdan Shaqiri, Maren Haile-Selassie und Allan Arigoni haben in der Major League Soccer gegen Cincinnati eine 1:2-Heimniederlage kassiert. Immerhin gelang Captain Shaqiri das erste Saisontor. In der 45. Minute verwandelte er einen Elfmeter zum 1:1-Ausgleich. Roman Bürki, der beste Goalie der letzten Saison, liess beim 2:0-Heimsieg von St. Louis gegen New York City kein Gegentor zu. Lionel Messi erzielte zwei Tore für Inter Miami zum klaren 5:0-Erfolg im «Florida Derby» gegen Orlando.

NBA: LeBron James übertrifft 40'000-Punkte-Marke

LeBron James hat als erster Spieler in der NBA-Geschichte die 40'000-Punkte-Marke geknackt. Der historische Wurf gelang dem 39-Jährigen früh im 2. Viertel des Heimspiels seiner Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets. Die Fans feierten den Moment ausgiebig. Die Organisation der Lakers spielte auf dem Videowürfel einen Clip ein. Zuletzt resultierte aber eine 114:124-Niederlage. «Das Wichtigste für mich bleiben die Siege, und ich hasse es, dass mir die Bestmarke in einem Spiel gelang, das wir verloren haben», so James.