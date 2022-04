Legende: Hatte Diskussionsbedarf Xherdan Shaqiri (l.). Reuters/Matt Blewet

MLS: Shaqiri zurück auf dem Platz

Xherdan Shaqiri hat nach überstandener Wadenverletzung sein Comeback in der Major League Soccer gegeben. In St. Paul verlor der Basler mit Chicago gegen Minnesota 0:3. Für Fire war es die zweite Niederlage in dieser Saison. Shaqiri wurde in der 82. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt. Dem Heimteam gelangen bis zum Schlusspfiff zwei weitere Treffer.

NBA: Brooklyn mit dem Rücken zur Wand

Auf dem Papier ein Meisterteam, in der Realität kurz vor dem Ausscheiden: Die Brooklyn Nets haben in der Playoff-Achtelfinalserie auch das 3. Spiel gegen Boston verloren. Die Equipe um Kevin Durant und Kyrie Irving unterlag den Celtics zuhause mit 103:109 und steht vor dem Out. Noch nie hat ein Team in den NBA-Playoffs einen 0:3-Rückstand aufgeholt. Überragender Spieler bei Boston war Flügelspieler Jayson Tatum mit 39 Punkten.