News aus dem US Sport

Legende: Weiterhin in der US-Hauptstadt tätig Jonas Siegenthaler. Keystone

Eishockey: Siegenthaler spielt weiterhin in Washington

Jonas Siegenthaler spielt auch kommende Saison in der NHL. Der Zürcher Verteidiger und die Washington Capitals einigten sich auf eine Vertragsverlängerung um ein Jahr. Der 23-Jährige wird in der US-Hauptstadt 800'000 Dollar verdienen. Siegenthaler hatte 2017 von der Organisation der ZSC Lions in die NHL gewechselt. Bislang bestritt er 101 NHL-Partien und verbuchte dabei 13 Punkte (2 Tore).

Baseball: Dodgers müssen den Ausgleich hinnehmen

Die Tampa Bay Rays haben in der World Series der Major League Baseball (MLB) zurückgeschlagen. Der Aussenseiter gewann das 2. Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die Los Angeles Dodgers überraschend mit 6:4 und schaffte den 1:1-Ausgleich. Matchwinner war Brandon Lowe mit 2 Homeruns. Die Auftaktpartie hatten die Dodgers um Star-Pitcher Clayton Kershaw noch souverän mit 8:3 für sich entschieden. Das Finale um die Baseball-Krone in Nordamerika findet wegen der Corona-Pandemie auf dem Globe Life Field in Arlington/Texas statt; 11'500 Zuschauer sind zugelassen.