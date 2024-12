Legende: Beweist sich aktuell in der NBA Washingtons Kyshawn George im Zweikampf mit Kris Dunn von Los Angeles. Reuters/Reggie Hildred

Walliser George bevorzugt Kanada

Der in der Schweiz aufgewachsene Basketballer Kyshawn George möchte in Zukunft für Kanada, das Geburtsland seines Vaters Deon, spielen. Diesen Wunsch bestätigte Georges Mutter Sophie gegenüber SRF: «Aber wir befinden uns noch ganz zu Beginn des Verfahrens.» Der aktuell in der NBA bei Washington spielende 21-Jährige wurde in Monthey im Wallis ausgebildet. Um den Schritt offiziell zu machen, müssen noch einige administrative Hürden übersprungen und George von Kanada aufgeboten werden.

Popovich erholt sich von einem Schlaganfall

Die San Antonio Spurs müssen seit einigen Wochen ohne Gregg Popovich auskommen. Am Mittwoch gab der NBA-Klub bekannt, dass der 75-Jährige am 2. November einen leichten Schlaganfall erlitten hat. Wie lange der Coach, der die USA bei Olympia 2021 in Tokio zu Gold führte, ausfällt, ist offen. Er befindet sich in der Rehabilitation. Es werde erwartet, dass er sich vollständig erholen werde, teilte der Verein mit. Popovich trainiert die Spurs bereits seit 1996 und ist damit der Rekordhalter für die längste Amtszeit bei nur einem Klub. Er führte den Klub in dieser Zeit zu 5 NBA-Titeln.