Eishockey: Colorado vergibt ersten Matchpuck kläglich

Die Colorado Avalanche verpassten die erste von drei Chancen, um in die Halbfinals der NHL-Playoffs vorzustossen. Die Mannschaft aus Denver verlor das Heimspiel gegen St. Louis Blues 4:5 n.V. und führt in der Best-of-7-Serie noch mit 3:2 Siegen. Colorados Niederlage war nicht zwingend. Der Favorit führte 3:0, liess aber den 3:3-Ausgleich von St. Louis zu. Auch der vermeintliche Siegtreffer (4:3) drei Minuten vor Schluss durch den dreifachen Torschützen Nathan MacKinnon war letztlich nutzlos. Robert Thomas glich 56 Sekunden vor der Schlusssirene erneut aus. In der Verlängerung machte dann Tyler Bozak die Überraschung perfekt.

Basketball: Celtics fehlt noch ein Sieg

Die Boston Celtics stehen kurz vor dem Einzug in den NBA-Final. Die Celtics gewannen Spiel 5 des Playoff-Halbfinals bei den Miami Heat 93:80 und führen in der Serie mit 3:2. Am Freitag können sie in der heimischen Halle den ersten Finaleinzug seit 2010 perfekt machen. Bei den Celtics waren die beiden Stars Jaylen Brown mit 25 Punkten und Jayson Tatum mit 22 Zählern die besten Skorern.