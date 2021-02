News aus dem US Sport

Legende: Leistungsträger bei den Hawks Clint Capela. Keystone

Basketball: Capela siegt mit Atlanta gegen die Raptors

Die Atlanta Hawks haben in der Nacht auf Sonntag nach zuletzt 3 Niederlagen zum Siegen zurückgefunden. Das Team mit dem Schweizer Clint Capela feierte gegen die Toronto Raptors beim 132:121 den höchsten Sieg in der laufenden Saison. Der Genfer Center Capela gehörte einmal mehr zu den prägenden Figuren. Er steuerte neben 23 Punkten auch 16 Rebounds bei. In dieser Statistik gehört Capela zu den Top 3 der Liga.

Eishockey: Nicht der Abend der NHL-Schweizer

In der NHL konnten sich die Schweizer Spieler nicht in Szene setzen. Gaëtan Haas kam bei der 4:6-Niederlage der Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames nicht zum Einsatz. Auch Yannick Weber war überzählig. Die Pittsburgh Penguins, zu denen der Verteidiger vor 10 Tagen gewechselt hatte, verloren gegen die New York Islanders 3:4. Knapp eine Viertelstunde Eiszeit bekam Timo Meier bei San Jose. Auswärts gegen die Anaheim Ducks unterlagen die Sharks im Penaltyschiessen mit 1:2.

Eine starke Vorstellung lieferten die Toronto Maple Leafs beim 5:1-Sieg gegen Vancouver ab. Auston Matthews traf doppelt, wobei vor allem sein erster Treffer sehenswert war (unten im Video).