News aus dem US Sport

Legende: Seit 12 Spielen ohne Treffer Pius Suter. imago images/Imagn Images/Steven Bisig

NHL: Suter gewinnt mit Vancouver

Pius Suter hat mit den Vancouver Canucks einen hart erkämpften Auswärtssieg in Seattle gefeiert. Gegen die Kraken verspielten die Kanadier im Schlussdrittel eine 3:1-Führung. Im Penaltyschiessen sicherten sich die Gäste schliesslich den Zusatzpunkt. Suter blieb im 12. Spiel in Folge ohne Treffer. Auch Nino Niederreiter wartet seit dem 7. Dezember auf einen Torerfolg. Der Bündner Stürmer der Winnipeg Jets liess sich bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen Anaheim immerhin einen Assist notieren. Weiter auf den nächsten NHL-Einsatz muss der in die AHL verbannte Lian Bichsel warten. Seine Dallas Stars gewannen ohne ihn 4:2 gegen die Ottawa Senators.

