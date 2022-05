Legende: Strahlte mit dem Pokal um die Wette Justin Thomas. imago images/UPI Photo

Golf: Thomas gewinnt in Tulsa

5 Jahre nach seiner Premiere hat der US-Golfprofi Justin Thomas nach einer aufwühlenden Schlussrunde zum 2. Mal die PGA Championship in Tulsa (Oklahoma) gewonnen. Er rang in einem Stechen über drei Löcher seinen Landsmann Will Zalatoris nieder und sicherte sich den Triumph am mit 12 Millionen Dollar dotierten 2. Major-Event des Jahres. Die ehemalige Nummer 1 der Weltrangliste aus Kentucky hat nunmehr 15 Turniere auf dem amerikanischen Circuit gewonnen.

Basketball: Warriors fehlt ein Sieg

Die Golden State Warriors gehen unbeirrt der Finalserie in der NBA entgegen. Die Kalifornier gewannen bei den Dallas Mavericks 109:100 und führen in der Best-of-7-Halbfinalserie 3:0. Stephen Curry (31 Punkte) und Andrew Wiggins (27) waren die Matchwinner. Die Mavericks würden NBA-Geschichte schreiben, sollten sie die Wende noch schaffen. Noch nie hat eine Mannschaft eine Playoff-Serie nach einem 0:3-Rückstand gewonnen.

