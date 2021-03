NHL: Fiala punktet gegen Arizona doppelt

Kevin Fiala steuerte beim 4:1-Heimsieg der Minnesota Wild gegen die Arizona Coyotes ein Tor und einen Assist bei. Der Ostschweizer Flügel bereitete bei einem schnellen Gegenstoss das 2:1 vor. Das 3:1 erzielte er im Powerplay – nach herrlicher Vorarbeit von Matt Dumba – aus kurzer Distanz selbst. Für Fiala war es der 9. Saisontreffer. Nach dem 17. Saisonsieg – dem 4. in Folge – belegt Minnesota in der West Division mit 35 Punkten den 2. Platz und hat nur noch 2 Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Vegas Golden Knights.

NHL: Niederreiter mit 12. Saisongoal

Bereits den 8. Sieg in Serie feierten die Carolina Hurricanes. Das Team mit dem Schweizer Angreifer Nino Niederreiter bezwang Detroit auswärts mit 2:1. Der Churer erzielte dabei in der 42. Minute das Tor zum 2:0. Für Niederreiter, der mit einem Handgelenkschuss traf, war es bereits der 12. Treffer in der laufenden Saison. Damit ist er bei den Hurricanes hinter Vincent Trocheck die Nummer 2 und in der gesamten NHL in den Top 20. Zudem hat Niederreiter in 27 Spielen schon öfter getroffen als in der gesamten letzten Saison (11 Tore).

NBA: Hawks ohne Capela erfolgreich

Die Atlanta Hawks fuhren in der NBA unter Interimscoach Nate McMillan den 5. Sieg im 5. Spiel ein. 24 Stunden nach dem 121:106 gegen Sacramento schlugen die Hawks Cleveland zu Hause mit 100:82. Hatte Clint Capela am Tag zuvor noch mit 24 Punkten und 14 Rebounds brilliert, war der Genfer Center gegen Cleveland zum Zuschauen verdammt. Den besten Rebounder der Liga plagen Schmerzen in der linken Ferse. McMillan wollte kein Risiko eingehen und setzte Capela auf die Tribüne.