Legende: Keine Tore beim Debüt Ramona Bachmann (rechts) im Duell mit Royals-Verteidigerin Olivia Smith-Griffitts. Imago/USA Today Network

NWSL: Houston spielt mit Bachmann 0:0

Ramona Bachmann hat in der Nacht auf Sonntag in der amerikanischen Frauen-Fussball-Profiliga NWSL ihr Debüt für Houston Dash gegeben. Die 145-fache Schweizer Nationalspielerin durfte beim Gastspiel bei den Utah Royals von Beginn an auflaufen. In 79 Minuten Spielzeit wurde die frühere PSG-Spielerin einmal verwarnt (nach 54 Minuten) und beging 3 Fouls. Bachmann blieb ohne Torschuss.

MLS: Chicago ohne Shaqiri torlos

Chicago Fire hat sich in der Major League Soccer im Heimspiel gegen Atlanta ohne den angeschlagenen Xherdan Shaqiri mit einem 0:0 begnügen müssen. Chicago wartet nun schon seit 3 Partien auf einen Torerfolg. Die Rückkehr Shaqiris auf den Platz wird bald erwartet.

NBA: Lakers wenden das Out ab

In den NBA-Playoff-Achtelfinals haben die Los Angeles Lakers im 4. Vergleich mit den Denver Nuggets endlich den 1. Sieg gefeiert. Das Team um Lebron James (30 Punkte) kam gegen die Equipe um Nikola Jokic zu einem 119:108-Heimsieg und verkürzte in der Serie auf 1:3. Das Duell der Superstars ging gleichwohl an Jokic, der mit 33 Punkten, 14 Rebounds und 14 Assists auf überragende Werte kam.